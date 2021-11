Zerrissen zwischen ärztlicher Schweigepflicht und dem Verlangen, herauszufinden, ob er mitschuldig am Tod der Gräfin ist, begleitet er Oskar bei dessen Ermittlungen. Doch wie kann er in dem in vielen Sitzungen nacherzählten Traum der Gräfin Hinweise auf den Mörder finden?



Um weitere Beweise aufzuspüren und zu analysieren, zieht Oskar die Hilfe der Wissenschaftlerin Amelia Lydgate heran, Max' ehemalige Geliebte. Im Polizeipräsidium erhält Oskar zudem Unterstützung von Fräulein Lisa Lindner, die allerdings nicht nur Archiv und Akten zu entstauben hat, sondern sich auch in der männerdominierten Umgebung beweisen muss.



Gemeinsam setzt das Ermittlerduo alles daran, herauszufinden, wer hinter dem Tod der Gräfin steckt: der gut aussehende Oktav Hauke, der es schon öfter auf das Geld mysteriös verstorbener Witwen abgesehen hatte und unehrenhaft aus dem Militärdienst entlassen wurde? Oder die Hausdame Frau Reiss, die sich bei den Befragungen immer mehr in Widersprüche verstrickt? Auch der stets auf Diskretion achtende Hoteldirektor Holler, der immer mehr die Nerven zu verlieren scheint, gerät unter Verdacht.



In letzter Minute gelingt es Oskar und Max, einen weiteren Mord im Hotel zu verhindern.