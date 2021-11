Als Oskar Rheinhardt Isaak festnehmen lässt, wird Max Liebermann in die Ermittlungen gezogen. Dieser ist immer noch zerrissen zwischen der Loyalität gegenüber seiner Gemeinde und seiner Familie und der weiterhin schlummernden Schuldgefühle Clara gegenüber.



Der Skandal macht in Wien die Runde, und die Familienbank Korngold ist ruiniert. Max gerät unter Druck und ist dankbar für die Unterstützung von Amelia Lydgate und deren Vorgesetzten, Professor Priel. Versucht jemand, die jüdische Gemeinde sowie die Korngold-Familie bewusst zu diskreditieren?



Die der Öffentlichkeit verschlossenen Pforten des Klosters spielen den Ermittlungen ebenso wenig in die Karten wie von Bülows andauernde Anfeindungen gegen Oskar. Oskar scheinen die Hände gebunden, dennoch muss er hinter das Geheimnis der Mönche kommen. So entsinnt das Ermittlerduo einmal mehr einen unkonventionellen Plan, um die Mauer des Schweigens zu durchbrechen.