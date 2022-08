Lasst uns Gregor töten

Darüber hinaus hat Martin noch ganz andere Probleme: Er will die Fertigstellung des Teichhauses hinauszögern. Dort will Caro nämlich bald einziehen und damit die Trennung offiziell machen. Aber dank Martins ordentlicher Arbeit als Architekt und Bauleiter, ist der Gutachter des Bauamts hingerissen und bereit, jede kleinste Abweichung, die Martin ihm ehrlich "beichtet", anstandslos unter Kulanz abzunehmen. Es braucht also durchtriebenere Ideen, um Caros dringliche Nachfragen und ihre Bestrebungen, bei den erlogenen Mängeln Abhilfe zu schaffen, auf Abstand zu halten.

Anna fühlt sich derweil mit ihrem Kinderwunsch und ihrer Suche nach alternativen Befruchtungsmethoden von ihrem Partner Erik allein gelassen. Um ihr das Gegenteil zu beweisen, will Erik einen Samenspender finden. Als er vor der Tür einem äußerst philosophischen Paketboten begegnet, glaubt er, in dem vermeintlichen Kollegen den perfekten Kandidaten gefunden zu haben. Auch Anna ist von Niko begeistert. Bis Freddie aufgeht, dass der Paketlieferant in Wahrheit ein PaketDIEB sein könnte, der seit Wochen seine Sneaker-Bestellungen klaut.

Beim gemeinsamen Spieleabend platzen dann gleich mehrere Bomben, die für den Frieden innerhalb der Baugruppe Konsequenzen haben.