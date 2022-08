In der Zwischenzeit kann Freddie sein Glück kaum fassen: Seine alte Liebe Vali ist zurück in der Stadt! Im Gegensatz zu ihren aufregenden Reiseabenteuern, klingt Freddies Leben in der Baugruppe allerdings fast langweilig. Um ihr zu beweisen, dass er kein Spießer geworden ist, will er ihr seine "Framilie" als besonders cool und entspannt präsentieren. Nacktheit? Easy! Drogen? Kein Problem! Nur stehen dem, ausgerechnet heute, Caros noch stärker ausgeprägter Ordnungswahn und Martins seltsame Regelkonformität entgegen. Offenbar halten die Pfützenreiters die Baugruppe nämlich für eine Sexkommune, da hilft es nicht unbedingt, dass Erik nackt ein Entspannungsbad in der Regentonne im Garten nimmt. Dass Vali und Freddie der alten Zeiten wegen ein Blech Space Cookies backen und das ausgerechnet auch noch an Emmas routinemäßig eingeplantem Backtag, führt beim Besuch der Nachbarn zu einem veritablen Chaos. In seinen Bemühungen, all das bei der coolen Vali zu überspielen, übersieht Freddie allerdings, was sie eigentlich will: einen Kuss. Und Caro realisiert, dass sie ihrer jüngeren Tochter ein Versprechen gegeben hat, das sie nicht einhalten kann.