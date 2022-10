Vigil - Tod auf hoher See (4)

Amy Silva (Suranne Jones), deren Aufenthalt auf der "Vigil" von drei Tagen auf drei Wochen verlängert wurde, wird durch einen Alarm aus ihrer Koje geschreckt. Die Mannschaft der "Vigil" bereitet den Abschuss eines atomaren Sprengkopfes vor, und Amy will eingreifen. Das Ganze stellt sich jedoch als Übung heraus.



Elliot Glover (Shaun Evans), Coxon (Steuermann) der "Vigil", gibt Amy gegenüber zu, von Burke mit seiner Affäre erpresst worden zu sein. Amy droht, es Kommandant Newsome (Paterson Joseph) zu melden. Elliot kontert, die Besatzung hielte sie wegen ihres Verhaltens während der Übung für geistesgestört. Vor Newsome kommt es zur Konfrontation zwischen Amy und Glover. Daraufhin befiehlt Newsome Amy, sich in seiner Kabine auszuruhen.



Kirsten Longacre (Rose Leslie) wird vom MI5 zum Verhör einbestellt. Sie begegnet den Beamten mit Misstrauen, da sie glaubt, dass diese Jade Antoniak überwacht und das Friedenscamp infiltriert haben.



Eine neue Spur führt von Jade zu einem Mann namens Peter Ingles (Sam Redford). Aufnahmen von Überwachungskameras und sein Autokennzeichen verraten seinen Wohnort. Ingles, vermutlich Jades Mörder, entpuppt sich als russischer Spion mit diplomatischer Immunität. Die Polizei muss ihn gehen lassen. Ingles ist auch einer der beiden Männer, die Kirsten in Amys Haus überfallen haben.



Ermittlungen der Navy und Hinweise auf Ingles' konfisziertem Laptop legen nahe, dass er verschlüsselt mit einem U-Boot der Royal Navy kommunizierte. Das heißt, Burkes Mörder könnte ebenfalls ein russischer Spion sein, der sich weiterhin an Bord der "Vigil" befindet und ihrer Mission schaden will. Die Navy will die "Vigil" nun doch nach Dunloch zurückbeordern, aber der Befehl dringt nicht durch, da auf dem U-Boot alle Kommunikationssysteme ausgefallen sind.



Amy erfährt, dass der Sohn von Bordköchin Jackie Hamilton (Anita Vettesse) vorzeitig aus einem Gefängnis in Indonesien entlassen wurde, wo er wegen Drogenbesitzes saß. Für Amy klingt das nach einem verdächtigen Deal. Sie untersucht Jackies Koje und findet Hinweise auf das Gift, an dem Burke starb. Als Amy Jackie zur Rede stellen will, liegt diese tot im Vorratsraum. Einen Moment später stürzt ein maskierter Mann auf die Kommissarin zu.