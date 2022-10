Der Mann mit der Gasmaske war Elliot Glover (Shaun Evans). Er hat Amys (Suranne Jones) Leben gerettet, denn Teile der "Vigil" wurden mit einem tödlichen Gift verseucht, gegen das es keine wirksamen Mittel an Bord gibt. Kommandant Newsome (Paterson Joseph) muss große Abschnitte des U-Bootes sperren lassen. Den Giftanschlag wertet er als einen Angriff auf die nationale Sicherheit Großbritanniens, der die geheime Mission der "Vigil" dient.



Der Tod Jackies wirft neue Fragen auf. Eine bei ihr gefundene Notiz legt nahe, dass sie erpresst wurde, Burke zu töten. Kirsten Longacres (Rose Leslie) parallele Ermittlungen an Land ergeben weitere Resultate. Es gibt einen Verräter an Bord der "Vigil", jemand, der vermutlich von den Russen rekrutiert wurde. Bereits der Ausfall des Reaktors war ein Sabotageakt. Jemand will die "Vigil" zum Auftauchen zwingen und ihre Mission stören. Es sind bereits russische Schiffe in das Patrouillengebiet der "Vigil" vorgedrungen und die Navy kann das Boot nicht warnen, weil der Funkkontakt abgebrochen ist.



Über Peter Ingles' Leidenschaft für die "Glasgow Rangers" findet Kirsten eine Verbindung zu Ben Oakley (Cal MacAninch). Sie kennt ihn aus dem Friedenscamp, er ist Aktivist und war mit Jade (Lauren Lyle)befreundet. Die Polizei durchsucht seinen Camper und findet Jades Laptop. Doch nach wie vor fehlt der entscheidende Hinweis auf die Identität des Saboteurs und Mörders an Bord der "Vigil".



Ben Oakley flüchtet sich zu Patrick Cruden (Stephen McCole) und erzählt diesem, er habe fotografische Beweise dafür, dass die Russen einen Spion in Dunloch haben. Ben Oakley ist bereit, die Info öffentlich zu machen, aber er will diplomatische Immunität und deshalb in Edinburgh in ein Konsulat flüchten. Kirsten erhält diese Infos von Cruden, nachdem sie ihm klargemacht hat, dass Ben Oakley an Jades Tod beteiligt war.



Amy und Glover unternehmen an Bord der "Vigil" eine gefährliche Mission: Im überhitzten, abgesperrten Raketenbereich untersucht Amy Jackies Leiche, während Elliot die Schutzanzüge sichert. Mit Eiswürfeln gefüllte Taucheranzüge sollen sie schützen. Elliots Taucheranzug reißt am Bein auf. Er wird kontaminiert. Aber er kann das Gift sicherstellen, das Jackie tötete. Amy und Elliot Glover retten sich mit letzter Kraft aus der kontaminierten Zone. Glover entsorgt das Gift.



Als Amy sich total erschöpft in Sicherheit wähnt, passiert es: Doward (Lorne MacFadyen), der Offizier, der für Burke am Sonar einsprang und mit Amy auf die "Vigil" kam, schlägt Amy nieder und steckt die wehrlose Polizistin in ein Torpedorohr, das er flutet.