Showdown auf der "HMS Vigil". Matthew Doward (Lorne MacFadyen) versucht vergeblich, einen lästigen Zeugen zu beseitigen, der ihn als russischen Spion identifizieren kann, und Elliot Glover (Shaun Evans) auf der Krankenstation zu töten. Das Gift, das Steuermann Glover verletzte, wird mithilfe einer Bleichmittel-Dekontamination auf dem Raketendeck beseitigt. Aber auch den Bleichmittel-Dämpfen darf ein Mensch sich nicht längere Zeit ungeschützt aussetzen.



Amy Silva (Suranne Jones) ist im Torpedorohr gefangen, in das Wasser einläuft. Sie gibt Klopfzeichen, die auf der Brücke der "Vigil" vom Ersten Offizier Mark Prentice (Adam James) als Morsezeichen gedeutet werden. Prentice folgt den Morsezeichen und befreit Amy. Doward lauert Prentice auf. Es kommt zu einem unerbittlichen Zweikampf zwischen den beiden Männern, den Prentice mit dem Leben bezahlt. Amy flieht vor Doward durch das Boot.



Doward hat ein Außenventil der "Vigil" geöffnet. Jetzt strömt mehr als eine Tonne Wasser pro Sekunde in das U-Boot ein. Solche Mengen können kaum noch abgepumpt werden. Die Besatzung versucht verzweifelt, das Ventil zu schließen. Gary Walsh (Daniel Portman) bemüht sich unterdessen, das defekte Kommunikationssystem der "Vigil" wieder herzustellen.



Kirsten Longacre (Rose Leslie) kann Ben Oakley (Cal MacAninch) in Edinburgh verhaften, kurz bevor er das chinesische Konsulat erreicht. Schließlich bekommt auch die Admiralität in Dunloch Informationen zur Notlage der "Vigil".



Dowards sollte im Auftrag der Russen das U-Boot zum Auftauchen bringen und damit die britische Atomabwehr diskreditieren. Letzteres kann verhindert werden, nachdem Matthew Doward überwältigt und von Amy verhaftet wird.



Wieder an Land wohnt Amy Matthew Dowards langem Verhör durch Kirsten Longacre bei. Auch privat haben die beiden Frauen noch etwas zu klären.