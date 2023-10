Franka macht sich große Sorgen um ihre Tochter. Auch Anne, Simons Mutter, realisiert geschockt, in welche Situation sie ihren Sohn Simon gebracht hat, als sie seinen verzweifelten Brief entdeckt, den ihr Mann Karl vor ihr versteckt hat. Entschieden macht sie sich auf den Weg, um Simon zu retten.



Franka läuft bei ihren Recherchen zum Amoklauf gegen eine Wand des Schweigens. Als sie einer Spur nachgeht und am Waldhaus ankommt, begibt sie sich ungeahnt in große Gefahr.



Das Schicksal nimmt seinen Lauf, als Lisa und Davi am Haus des Amokläufers erscheinen, weil Lisa glaubt, hier die Gründe für ihre immer stärker werdenden Visionen zu finden.