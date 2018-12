Hanne Gebhardt, Sekretärin im Architekturbüro, bekommt ebenfalls mit, dass Judith etwas verheimlicht, und rät ihr, das Problem aus der Welt zu schaffen. Als Karin Stein schließlich zum ersten Mal auf den Neukunden trifft und Judith nicht rechtzeitig erklären kann, was passiert ist, befürchtet sie das Schlimmste. Doch wider Erwarten hat ihre Chefin Karin Stein überraschende Neuigkeiten für sie.



Einladung mit Hindernissen

Christl Stiglmayer ist nach der Trennung von Ehemann Matthias beruflich voll durchgestartet. Mit viel Fleiß und ihrem Charme hat sie eine alte Kaffeerösterei wieder zum Erfolg geführt.

Nur eines ist in den vergangenen Jahren auf der Strecke geblieben: ihr Liebesleben. Jetzt ist sie zur großen Geburtstagsfeier des Familienfreundes Dr. Alexander Schmidt eingeladen, natürlich mit Begleitung. Da Christl sicher ist, dass ihr Ex-Mann Matthias bereits längst jemand Neues kennengelernt hat, und sie auf keinen Fall allein zur Geburtstagsfeier anreisen möchte, engagiert sie prompt ihren Masseur Frank, um sie zu begleiten. Dass Matthias in der gleichen Bredouille steckt und deswegen seine Assistentin Sonja auf die Party mitnimmt, ahnt Christl nicht.