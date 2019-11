Wie Ludwig Licht (Wotan Wilke Möhring) hat auch GT Berner (Matthew Marsh) seine beste Zeit längst hinter sich. Doch der Amerikaner hat noch immer ein feines Gespür dafür, wenn etwas nicht stimmt. Und so bittet er Licht, unter dem Radar seines Büros eine Frau zu einem Treffen mit ihm zu bringen.



Denn Faye Morris (Michelle Meadows), die sich zuvor in einem Telefonat Hilfe suchend an die US-Botschaft in Berlin gewandt hatte, ist die ehemalige Beraterin der Enthüllungsplattform "Hydraleaks". Und deren Kopf, Lucien Gell (Lars Eidinger), ist untergetaucht.



GT glaubt, dass Faye weiß, wo sich Gell aufhält. Wenn es GT gelänge, den Whistleblower aufzuspüren, könnte er gegenüber seiner Vorgesetzten Punkte sammeln und einer Strafversetzung in die USA entgehen.



Doch der eigentlich als harmlos eingestufte Taxidienst entpuppt sich für Licht als gefährliche Reise ins Ungewisse.