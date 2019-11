West of Liberty (1)

Wie Ludwig Licht (Wotan Wilke Möhring) hat auch GT Berner (Matthew Marsh) seine beste Zeit längst hinter sich. In der Gewissheit, seinen Job nur durch einen spektakulären Coup halten zu können, macht sich GT mit Ludwig auf die Suche nach Lucien Gell (Lars Eidinger).



Der untergetauchte Führer des Whistleblower-Netzwerkes "Hydraleaks" steht auf allen Fahndungslisten und soll für den Mord an drei Amerikanern in einem Friseursalon in Marrakesch verantwortlich sein.



Das zumindest behauptet Faye Morris (Michelle Meadows), die ehemalige Sprecherin des Netzwerks. Sie ist dem Attentat nur knapp entkommen, nach Berlin geflohen – und nun bereit, Gell ans Messer zu liefern. Vorausgesetzt, sie erhält im Gegenzug Immunität und darf in die USA zurückkehren.



Doch es scheint, als sei nicht unbedingt jeder daran interessiert, dass Gell gefunden wird. So werden die Jäger sehr bald zu Gejagten, und die Suche nach dem Whistleblower gerät zu einer tödlichen Falle.