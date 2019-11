West of Liberty (2)

GT Berner (Matthew Marsh) schmiedet zu diesem Zweck einen überaus gewagten Plan: Ludwig Licht (Wotan Wilke Möhring) soll im Alleingang die syrische Botschaft stürmen und Amerikas meistgesuchten Verräter, Lucien Gell (Lars Eidinger), aus dessen Unterschlupf holen - so er sich denn überhaupt dort befindet.



Doch weder Licht noch GTs Mitarbeiter Almond (Philipp Karner) und Johnson (Cara Horgan) sind überzeugt von dem waghalsigen Plan - zumal auch GTs Chefin Bowden (Doña Croll) dringend davon abrät, in dieser Sache irgendetwas zu unternehmen.



Die juristische Beraterin von "Hydraleaks", Faye Morris (Michelle Meadows), versucht unterdessen, direkt mit dem US-Botschafter in Berlin, Harriman (Richard Dillane), einen Deal für sich auszuhandeln: eine Liste mit allen Informanten von "Hydraleaks" gegen Straffreiheit und die Möglichkeit, in die USA zurückkehren zu können. Immerhin verfügt sie über ein Druckmittel: Der Botschafter selbst steht als Informant auf der Liste.



Schnell wird klar, dass die Liste der Grund ist, warum Faye in Lebensgefahr schwebt. Doch wer ist hinter ihr her? Ludwig Licht bleibt nicht mehr viel Zeit, um Fayes professionelle Verfolger ausfindig zu machen. Kann Licht die übermächtigen Gegner überhaupt besiegen und Faye vor dem sicheren Tod retten?