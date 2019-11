Denn es stellt sich heraus, dass Faye (Michelle Meadows) mehr in den Händen hält als nur eine Liste mit allen Informanten von "Hydraleaks". Nun wird klar, warum Faye in Lebensgefahr schwebt. Doch wer ist hinter ihr her?



Ludwig Licht (Wotan Wilke Möhring) bleibt nicht mehr viel Zeit, um Fayes professionelle Verfolger ausfindig zu machen. Kann Licht die übermächtigen Gegner überhaupt besiegen und Faye vor dem sicheren Tod retten?