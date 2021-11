Nach dem Anschlag wacht Julia im Krankenhaus auf, Nick ist spurlos verschwunden. Als sie ihrem Vater Wolfgang über einen speziellen Ring des unbekannten Angreifers berichtet, horcht er erschrocken auf. Er glaubt, darin einen „Westwallring“ zu erkennen, ein Neonazi-Abzeichen, und warnt Julia, dass sie in großer Gefahr sei. Julia weigert sich unterzutauchen, sie will Nick finden. Der wacht indes verletzt in einer Pension auf. Zu seiner Sicherheit wurde er hier von Verfassungsschützer Keppler versteckt.



Gleichzeitig berichtet Karl in der Sägemühle am alten Westwall von Nicks Begleitung und Ira fasst den Plan, Nick über Julia zu finden. Dabei stößt sie auf deren Polizeiausbilder Roosen und findet heraus, dass dessen Tochter in einer psychiatrischen Klinik ist. Unter der Drohung, dem Mädchen etwas anzutun, gibt Roosen Julias Namen und Adresse preis.



Panisch drängt der Kommissar Julia dazu, im Ausland unterzutauchen. Julia besteht darauf, sich vorher von ihrem Vater Wolfgang zu verabschieden. Dort ist schon Ira. Julias Mutter! Wolfgang hatte die Tochter kurz nach der Geburt entführt, weil Ira in die rechtsextreme Szene abgerutscht war. Jetzt, über zwanzig Jahre später, kann Ira den Raub ihrer Tochter immer noch nicht verzeihen. Während Julia auf dem Weg zu ihrem Vater ist, will Ira Rache nehmen.