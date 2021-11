Julias Leben scheint ein dunkles Rätsel. Sie findet in der Wohnung ihres Vaters ein Fotoalbum, das darauf hindeutet, dass Ira ihre Mutter ist. Bald darauf findet sie eine Spur zum alten Sägewerk am Westwall. Doch noch passen die Puzzlestücke nicht zusammen.



Währenddessen stellt Kommissar Roosen voller Wut Henning zur Rede und es zeigt sich: Der rechtsextremistische Strippenzieher Henning ist Badtke, ein hochrangiger Mitarbeiter im Landesverfassungsschutz. Er hatte Ira als V-Frau aus der Naziszene geführt und eine Affäre mit ihr begonnen. Dadurch stieß sie zu dem Verschwörer-Netzwerk, das durch eine Serie von Bombenattentaten das Land destabilisieren und die Macht übernehmen will.



Im Bundesverfassungsschutz erklären Keppler und seine Chefin Dr. Gräf ihren unautorisierten Plan für tot. Er sah vor, dass Nick Ira die gestohlene Tochter bringen sollte, damit sie ihn wieder in ihre Gruppe aufnimmt. Jetzt müssen Keppler und Gräf ihre Spuren verwischen.



Die Kripo, die den Mord an Wolfgang ermittelt, plant derweil, Julia ohne ihr Wissen bei der Beerdigung ihres Vaters als Lockvogel zu benutzen, denn sie vermuten, dass Ira nicht locker lassen wird, bis sie ihrer Tochter habhaft wird. Bei der Beisetzung auf dem Friedhof überschlagen sich die Ereignisse.