Auch Nick hat Iras Versteck am alten Westwall erreicht und er schafft es, Ira in seine Gewalt zu bekommen. Doch Karl, der aus dem Bunker ausbrechen konnte, schlägt Nick nieder. Gemeinsam bringen die beiden Nick in den Keller des Sägewerkes und verhören ihn brutal.



In der Zwischenzeit versucht Keppler herauszufinden, wer der Maulwurf im Verfassungsschutz ist. Als das LKA Roosens verbranntes Handy ausliest, stößt Keppler auf Badtkes Namen. Der Verfassungsschützer ist enttarnt und wird festgenommen. Keppler findet in dessen Auto die Koordinaten für Iras Versteck.



Im Wald eskalieren die Ereignisse: Julia findet Hinweise auf die Anschlagpläne der Gruppe und entdeckt die Bombenwerkstatt im Bunker. Dort lauert ihr Karl auf und versucht sie zu töten. Doch Julia kann ihn überwältigen. Anschließend gelingt es ihr, Nick aus dem Keller der Sägemühle zu befreien. Endlich kann er ihr die Wahrheit über den Plan des Verfassungsschutzes sagen und ihr seine Liebe gestehen.



Julia versucht mit dem verletzten Nick zu fliehen. Doch auf der Flucht aus dem Gebäude werden sie von der zu allem entschlossenen Ira gestellt.