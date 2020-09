Ausgebildet an der Folkwangschule in Essen spielte Leonard Lansink zunächst in Essen, Bochum und Oberhausen. 1980 gründete er eine eigene Theatergruppe, führte Regie und spielte dort auch selbst mit. Im Kino war er in "Der bewegte Mann", "Knockin' on Heaven's Door", "Der Eisbär" und anderen Filmen zu sehen. Im Fernsehen spielte er beispielsweise von 1995 bis 2004 in der Reihe "Ein starkes Team" mit. Seit 1998 verkörpert Leonard Lansink den Antiquar Georg Wilsberg.

Bildquelle: ZDF/Britta Krehl