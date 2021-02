Dort will er Asyl beantragen. Wird er zu Daniel nach London zurückkehren können? Nach Celeste verliert auch Rosie ihren Job, und Edith wird von ihrem früheren Leben als Aktivistin eingeholt.



Trotz ihrer Unterschiede und Meinungsverschiedenheiten rücken die Geschwister eng zusammen, als sie erfahren, dass ihr Vater Vincent gestorben ist. Genau an dem Tag, als Viv Rook die Macht ergreift, wird Vincent Lyons beerdigt. Während der Trauerfeier werden die Geschwister mit schmerzhaften Tatsachen ihrer Kindheit konfrontiert. Zurück in London bringt Bethanys Technologie-Besessenheit sie in große Gefahr.