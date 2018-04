Seit Februar 2016 steht Steven Gätjen für das ZDF vor der Kamera. Er ist der Moderator großer Shows im ZDF, wie "Die versteckte Kamera - Prominent reingelegt!", "I can do that!" und "Deutschlands Superhirn". Seit Oktober 2016 präsentiert der Filmfan und -Experte zudem monatlich das Magazin "Gätjens großes Kino" mit aktuellen Filmstarts, spannenden Blicken hinter die Kulissen und exklusiven Interviews mit den großen Stars.