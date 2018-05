Gewusst wie ...

In Zeiten, in denen viele Menschen Musik streamen oder als Download hören, wird die CD zum Staubfänger im Regal. Jahrelang nicht gehört, nimmt sie nur Platz weg. Dabei kann eine CD eine Party ordentlich aufpeppen, selbst wenn man sie nicht hört. Steven präsentiert den Kandidaten also einen Stapel CDs, dazu Münzen und Feuerzeuge und fragt: Was ist möglich, wenn man eine alte CD mit einer Münze und einem Feuerzeug bearbeitet hat? Die Antwort: Man kann durch Pusten ein Gebilde erzeugen, das an Luftballons erinnert.