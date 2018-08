"Jedes Haus hat das Recht, schön zu sein", findet Cornelia Augustin. Für ihre Kundinnen und Kunden strebt sie immer individuelle Lösungen an. "Auch wenn die Situation ausweglos erscheint - ich finde immer einen guten Weg." Über das große Ganze verliert sie dabei nie den Blick für die Einzelheiten: "In jedem Raum sollte es Überraschungen geben, Details, die ins Auge fallen", so Cornelia, die immer auf der Suche ist nach originellen Lösungen und kreativen Ideen. Was sie bei all dem antreibt, ist für sie ganz einfach: "Ich habe es am liebsten schön!"