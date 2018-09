In einem Loft in Berlin erarbeiten die drei Designer ihre Entwürfe, und jeder präsentiert seinen Gestaltungsplan schließlich den Auftraggebern. Welcher Einrichtungsprofi hat mit seinem Konzept den Geschmack und Stil der Bewohner am besten getroffen? Die haben die Qual der Wahl und müssen sich für einen der drei Pläne entscheiden.



Der Inneneinrichter, der den Zuschlag erhält, darf sein Konzept umsetzen, und schließlich wird das neue Zimmer seinen Bewohnern präsentiert.



Die konkurrierenden Design-Profis kommentieren die Aktionen, Pläne und Umsetzungen jeweils gegenseitig.



Die Designer bei "3 Pläne für mein schönstes Zimmer" sind Sasha, Ingo, Betty, Cornelia und Daniel. Jeweils drei von ihnen treten pro Folge gegeneinander an.