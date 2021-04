Das bleibt Spitze!

Hans Rosenthal mit dem Jury-"Vorsitzenden" Ekkehard Fritsch (links) und Schnellzeichner "Oskar" (Hans Bierbrauer, rechts) sowie den Jury-Mitgliedern Brigitte Xander (links) und Mady Riehl (rechts) sowie Assistentin Monika Sundermann (Mitte)

Genau 153 Mal moderierte Rosenthal "Dalli Dalli" Als zur 150. Sendung Bilanz gezogen wurde, konnte sich das ZDF über 1.200 Prominente in der Show freuen, die 2.330.118 Punkte erspielten. Und rund 1,4 Millionen Euro konnten an unverschuldet in Not geratene Familien und andere Notleidende überwiesen werden. Bei der Jubiläumssendung konnte keiner wissen, dass drei Sendungen später die - vorerst - letzte Show laufen sollte. Im Februar 1987 starb Hans Rosenthal nach schwerer Krankheit im Alter von nur 61 Jahren.