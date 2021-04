"Den Spitze-Sprung wird's geben!"

Johannes B. Kerner

Quelle: ZDF/Tobias Schult

Johannes B. Kerner: Na klar kann ich mich an "Dalli Dalli" erinnern. Das ist ein Kult aus den 70er und 80er Jahren. Ich kann mich an diese Waben-Deko erinnern, an das Mikrofon von Rosenthal, wo noch so eine kleine Schnur herunter hing zur Übertragung. An Hans Rosenthal selbst natürlich, an witzige Gäste. Das war eine turbulente Sendung, das war Unterhaltung der 70er und 80er Jahre und hat total gut funktioniert. Und natürlich ist das auch für mich eine Kindheits-Fernseherinnerung.