Mit Hits und Hitparaden kennt Thomas Gottschalk sich aus wie kaum ein anderer: Seine Karriere begann der ehemalige "Wetten, dass..?"-Moderator Anfang der 1970er Jahre als freier Mitarbeiter des Jugendfunks beim Bayerischen Rundfunk. Bekannt und beliebt wurde er wenig später mit seinen witzigen Ansagen in der Hörfunksendung "Pop nach acht", die er zur beliebtesten Musiksendung in Bayern machte. Für das ZDF präsentierte er Anfang der 80er Jahre neben der Kult-Sendung "Na sowas" auch "Thommys Pop Show", in der er Musivideos und Studiogäste präsentierte.



In der großen Geburtstagsshow "50 Jahre ZDF-Hitparade" trifft Thomas Gottschalk nun auf viele Stars, die ihn in seiner langen Karriere begleitet haben - wie seinen Freund Mike Krüger, David Hasselhoff, Bonnie Tyler, Howard Carpendale, Marianne Rosenberg und viele andere. Außerdem freut er sich darauf, einen verdienten Kollegen zu ehren, der leider im vergangenen Jahr verstorben ist: "Mr. Hitparade" Dieter Thomas Heck, der die ZDF-Show zur Kultsendung machte und für den Aufschwung des deutschen Schlagers in den 70er Jahren entscheidend mitverantwortlich war.