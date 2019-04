Zahlen, Daten, Fakten

Produziert wurde die Sendung von Beginn an in den Berliner Union Film Ateliers (BUFA) in Berlin-Tempelhof. Einige wenige Folge wurden außerhalb der BUFA produziert, zum Beispiel 1971 eine Folge anlässlich der 1. Internationalen Funkausstellung in Berlin aus der Messehalle 1 sowie "Sommer-Hitparaden" aus Timmendorf und Mallorca (beide 1986), eine "Sommer-Hitparade" aus dem Phantasialand in Brühl bei Köln (1988), je eine Ausgabe von der Bundesgartenschau in Düsseldorf und vom Wannsee in Berlin (beide 1987) sowie aus Binz/Insel Rügen(1996). Daneben gab es 1998 ein "Musical-Special" im Starlight Express-Theater in Bochum.