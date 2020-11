Bares für Rares im Schloss vom 11. November 2020

Auch prominente Besitzer schöner Dinge versuchen vor historischer Kulisse, ihre Raritäten meistbietend zu veräußern. In dieser Ausgabe möchte die Sängerin Patricia Kelly ein Objekt veräußern, das sie erworben hat, als sie mit der Kelly Family in Amsterdam lebte. Was werden die Experten und Expertinnen zu diesem besonderen Stück sagen?



Mit dabei sind dieses Mal die Händler und Händlerinnen Walter "Waldi" Lehnertz, Susanne Steiger, Julian Schmitz-Avila, Elisabeth "Lisa" Nüdling, Fabian Kahl und Daniel Meyer sowie die Experten und Expertinnen Dr. Heide Rezepa-Zabel, Albert Maier, Sven Deutschmanek und Detlev Kümmel.



Die Sendung wird unter Sicherheitsvorkehrungen produziert, die den aktuellen Empfehlungen zum Umgang mit Corona und einer Risikominimierung entsprechen.