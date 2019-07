Bares für Rares vom 13. Juli 2017 - Abendshow

Auch prominente Besitzer schöner Dinge versuchen vor historischer Kulisse, ihre Raritäten meistbietend zu veräußern.



Die Sportlegenden Rosi Mittermaier und Christian Neureuther sind große Fans der Sendung und sammeln privat nach eigener Aussage "gerne alte und schöne Dinge". Zu der Primetime-Ausgabe von "Bares für Rares" bringen die ehemaligen Skirennläufer ein Familienerbstück mit: ein Holzrelief, das auf der Rückseite bemalt ist und - so vermuten die beiden - einen Mönch zeigt und etwa aus dem 17. Jahrhundert stammt. Welche interessanten Informationen hat Experte Albert Maier für die beiden auf Lager?



Auch Comedian und Moderator Thomas Hermanns bietet ein Schätzchen an: Er möchte vier ABBA-CDs mit signiertem Cover in einem goldenen Rahmen an den Mann bringen. Das gute Stück hat er bei einer Wohnungsauflösung der ABBA-Sängerin Frida in der Schweiz erworben und möchte nun wissen, was es den Händlern wert ist.



Mit dabei auf Schloss Ehreshoven sind sieben Händler: Ludwig "Lucki" Hofmaier, Wolfgang Pauritsch, Susanne Steiger, Walter "Waldi" Lehnertz, Fabian Kahl, Julian Schmitz-Avila und Elke Velten sowie diese vier Experten: Dr. Heide Rezepa-Zabel, Albert Maier, Sven Deutschmanek und Detlev Kümmel.