Bares für Rares im Schloss vom 21. Juli 2021

In dieser Ausgabe erzählt TV-Moderator Jörg Pilawa von seiner unbekannten Sammelleidenschaft und bietet ein Objekt aus dieser Sammlung zum Verkauf an. Was werden die Expert*innen zu dem Schätzchen sagen? Die Expert*innen Dr. Heide Rezepa-Zabel, Albert Maier, Sven Deutschmanek, Detlev Kümmel und Colmar Schulte-Goltz begutachten große Schätze und kleine Kuriositäten. Wie viel sind Oldtimer, Diamantring und Reliquie wirklich wert? Wer bekommt die Händlerkarte und hat die beste Taktik bei den Händler*innen? Für den gibt es: Bares für Rares!

Mit dabei sind dieses Mal die Händler*innen Wolfgang Pauritsch, Susanne Steiger, Walter "Waldi" Lehnertz, Fabian Kahl, Dr. Elisabeth "Lisa" Nüdling und Daniel Meyer.