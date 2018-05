Auch prominente Besitzer schöner Dinge versuchen vor historischer Kulisse, ihre Raritäten meistbietend zu veräußern. In dieser Folge möchte Andy Borg eine über 100 Jahre alte Fotokamera verkaufen. Wie wird Experte Sven Deutschmanek dieses Stück einschätzen?



Mit dabei sind auch dieses Mal wieder die Händler Ludwig "Lucki" Hofmaier, Wolfgang Pauritsch, Susanne Steiger, Walter "Waldi" Lehnertz, Fabian Kahl, Julian Schmitz-Avila und Elke Velten sowie die Experten Dr. Heide Rezepa-Zabel, Albert Maier, Sven Deutschmanek und Detlev Kümmel.



Die ersten beiden Abendausgaben von "Bares für Rares" verfolgten am 15. Juni 2017 knapp 6,5 Millionen, am 13. Juli 2017 über 5,9 Millionen Zuschauer. Auch in der ZDF-Daytime ist "Bares für Rares" äußerst erfolgreich: Täglich fiebern über drei Millionen Zuschauer bei der Trödel-Show mit.