Objekte vom 19. Januar 2019 (Wdh. vom 16.01.2017)

Das vorliegende Gemälde ist eine Arbeit des niederländischen Malers Franz van der Glas (1878 – 1964).



Das Gemälde wurde in Öl auf Leinwand gemalt. Es wurden zwei Techniken angewandt: Das Bild ist teilweise mit dem Pinsel gemalt worden, es wurde aber auch die Spachteltechnik verwendet.



Franz van der Glas siedelte sich zu Beginn des 20. Jahrhunderts in der niederdeutschen Region um Bremen an und malte bis zum Ende seines Lebens viele norddeutsche Landschaften.



An der Leinwand kann man erkennen, dass das Bild circa 80 bis 90 Jahre alt ist. Der Rahmen ist nicht authentisch aus der Zeit. Das Gemälde ist von guter Qualität.

Bildquelle: ZDF