Es handelt sich um einen Brief von Wolfgang Graf Berghe von Trips an den Anbieter des Briefes, Adolf Krogmann. Graf Berghe von Trips startete als Automobilrennfahrer in der Formel 1 und verunglückte 1961 beim Großen Preis von Italien tödlich. Zum Verkauf steht außerdem ein "Sportlehrgangsheft" von 1960, ein Begleitheft zu einem Lehrgang, an dem Adolf Krogmann teilgenommen hatte. Krogmann wollte nun von Graf Berghe von Trips wissen, wie seine Rundenzeiten auf derselben Strecke seien, um sich mit dem berühmten Rennfahrer zu vergleichen.



Der Brief mit der Antwort des Grafen stammt vom 19. April 1961, wenige Monate später, am 10. September, verunglückte Trips in Monza tödlich. Da seine Karriere so kurz war, ist die Unterschrift des Grafen also selten. Auf einer Autogrammkarte oder einem Gegenstand, der in direktem Zusammenhang mit seiner Rennkarriere stehen würde, wäre sie allerdings noch wertvoller.

Bildquelle: ZDF