Objekte vom 6. Januar 2018 (Wdh. vom 20.09.2016)

Beide Armbänder bestehen aus 750er Gold, die Münzen sind sogar auf 22 Karat legiert. Es handelt sich dabei um englische "Sovereigns", das sind Goldmünzen, die ursprünglich 1489 von Heinrich VII. in Auftrag gegeben wurden und seit 1957 wieder als Anlagemünze geprägt werden. Die Sovereigns haben keinen Nennwert, sondern werden nach Größe und Gewicht bewertet.



Das Panzerarmband aus 750er Gold zeigt eine Münze Kaiser Wilhelms I. aus dem Jahr 1872 in einer soliden Legierung von sogar 900er Gold. Sehr wertvolle Armbänder also, alleine schon, wenn man den Goldwert zugrunde legt.

Bildquelle: ZDF