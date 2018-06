Objekte vom 9. Dezember 2017 (Wdh. vom 15.09.2016)

Der Sekretär, ein klassisches Beispiel von Historismus, stammt aus Süddeutschland und ist aus verschiedenen Arten von Nussbaum-Holz gefertigt: Wurzelholz, Nussbaum-Furnier und massivem Nussbaum-Holz. Im Inneren des Sekretärs befinden sich kleine Wand-Intarsien, die auch nussbaum-furniert sind.



Das Möbelstück gefällt durch seine Proportionen: Da er nicht so tief ist und in keiner Weise klobig, passt er sehr gut auch in eine moderne Wohnung. Außerdem ist er in einem sehr ordentlichen Zustand und weist nur auf der Schreibplatte geringe Gebrauchsspuren auf.



Früher waren Sekretäre dieser Art sehr teuer und begehrt. Inzwischen hat sich der Markt etwas verändert: dass solche Möbel nicht gerade selten sind, wirkt sich natürlich auch mindernd auf den Preis aus.





Bildquelle: ZDF