Objekte vom 11. Mai 2019 (Wdh. v. 13.02.2017)

Das Silberlöffelset in der Originalschatulle besteht aus einem Teesieb, einer Zange für Zuckerwürfel und 12 Teelöffelchen, die auf der Rückseite der Laffe aufwändig und schmuckvoll verziert sind. Im Innern der Laffe der Teelöffel befindet sich die deutsche Stempelung für 800er Silber mit Halbmond und Krone. Daran ist auch zu erkennen, dass das Löffelset um 1900 gefertigt wurde. Die Löffel waren vermutlich mal vergoldet.



Die Meistermarke ist leider nicht mehr lesbar. Zum Glück ist das ebenfalls gut erhaltene Kästchen noch vorhanden, dass den Juwelier Göhring aus Mannheim als Hersteller angibt, zu dem allerdings nichts weiter bekannt ist.



Das Set ist in gutem Zustand, es ist fein und hochwertig gearbeitet, vollständig und vor allem in Kombination mit der in Samt ausgeschlagenen Schatulle, sehr dekorativ. Trotz des geringen Materialwertes handelt es sich um ein sehr schönes und ausgefallenes Set.

Bildquelle: ZDF