Objekte vom 18. August 2018 (Wdh. v. 20.10.2016)

Die ursprüngliche "Trick Dog Mechanical Bank" wurde um 1888 von der Shepard Hardware Company, Buffalo, New York, erfunden und produziert.



Allerdings wurde das Design nicht ordentlich patentiert und so auch von anderen Firmen produziert. Die Spardose ist aus Gusseisen.



Auch in diesem Fall handelt es sich um eine Reproduktion. Außerdem fehlt diesem Modell der Reifen, den der Clown in den Händen hält und durch den der Hund zum Fass springt.

Bildquelle: ZDF