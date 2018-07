Objekte vom 21. Juli 2018 (Wdh. v. 17. Oktober 2016)

Diese filigran gearbeitete Art-Déco-Brosche aus 14 Karat Weißgold und einem Diamant mit 01,7 Karat, stammt aus Kanada. Die Brosche weist keine Beschädigungen an den Steinen auf und ist insgesamt in einem guten Zustand. Auffällig an dieser Brosche sind auch die Saphire im Triangelschliff an den Seiten.



Dank ihrer klassischen Elemente, den geraden Linien mit Rundungen, ist die Brosche auch heute noch modern und im Allgemeinen sehr gut verkäuflich.

