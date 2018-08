Objekte vom 28. Juli 2018 (Wdh. v. 18.10.2016)

Dieser Tafelaufsatz, der in der Kunst auch Tazza genannt wird, stammt von der Manufaktur Schierholz in Thüringen.



Tazza italienisch für Tasse, Bezeichnung seit dem 16. Jahrhundert für eine flache Schale auf einem Sockel mit breitem Fuß.



Das Wappen mit den drei Eichenblättern und einer Krone darüber verweist auf die Manufaktur Schierholz, zu datieren ist der Aufsatz auf die Zeit zwischen 1910 bis 1927.



Dieses Exemplar wurde in einer Produktionskette gefertigt, sowohl an der Farbe als auch an der vollflächigen Verzierung ist zu erkennen, dass hier ein Massenprodukt vorliegt.



Der dekorative Tafelaufsatz weist nur kleinere Bestoßungen auf.

Bildquelle: ZDF