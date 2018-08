Objekte vom 4. August 2018 (Wdh. v. 19.10.2016)

Hier handelt es sich um ein altes Physikinstrument, um die Dichte von Flüssigkeiten zu bestimmen, es wurde auch in der Medizin und Chemie angewandt.



Die Waage funktioniert nach dem archimedischen Prinzip. Sie ist so konstruiert, dass die Dichte der Flüssigkeit direkt dezimal abgelesen werden kann. Zum Beispiel nimmt man eine Dichte-Flüssigkeitsmessung für Zuckergehalt, Schwefelsäure und Alkohol vor.



Herstellgestellt wurde die Waage in Zusammenarbeit mit dem Wissenschaftler Friedrich Mohr und dem Instrumentenbauer Georg Westphal aus Celle.



Laut Aufdruck dürfte die Waage aus dem Jahr 1882 stammen.



Die Waage scheint vollständig zu sein und ist eine relativ unbekannte Rarität.



Bildquelle: ZDF