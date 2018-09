Objekte vom 8. September 2018 (Wdh. v. 02.01.2017)

Das Reise-Nähset besteht aus einer Hülse mit drei verschiedenen Garn-Spulen und in der Spule befinden sich noch kleine Nadeln und eine Schere. Die eingravierten Initialien "GM" verweisen auf den Namen der früheren Besitzerin. Das Set mit dem Datum "17.2.34" könnte ein Geschenk und mit einiger Sicherheit auch das Herstellungsdatum sein. Die Herstellermarke ist nicht genau zuzuordnen, aber vermutlich deutsch. In dieser Zeit gab eine große Anzahl von Edelmetall-Herstellern, wobei nur die allerwenigsten in den Goldschmiedekalendern verzeichnet waren.



Deutscher Goldschmiede-Kalender: Handbuch für das Juwelier- und Goldschmiedegewerbe, das unter anderem Auskunft über Firmen und ihre Firmenzeichen gibt



Das kleine Reise-Nähset aus 800er Silber wurde in großen Stückzahlen als Industrieerzeugnis produziert, ist aber trotzdem ein hübsches und nützliches Accessoire aus den 1930er Jahren.

