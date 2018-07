Objekte im Schloss vom 12. Juli 2018

Das Federkielkruzifix ist eine sehr kleine Miniatur-Schnitzerei aus Elfenbein mit Christus am Kreuz an einem schmalen Querbalken mit hochgestreckten Armen. Der über das Kruzifix gesteckte Gänse-Federkiel sollte für entsprechenden Schutz sorgen. So etwas wurde auf Reisen mitgenommen und ermöglichte dem Besitzer ein kleines und eigenes Standkreuz in der Fremde zu haben. Dieses ganz besondere und wunderbare Stück ist nur sehr selten zu finden und stammt ursprünglich aus den ehemals bekannten Zentren der Elfenbeinschnitzereien, wie zum Beispiel Berchtesgaden im 18. und 19. Jahrhundert. Leider fehlt bei der Christusfigur, einem sogenannten Dreinägler, ein kleines Stück eines Beins.



Dreinagelkruzifix: Darstellung, bei der die Beine übereinander gelegt und mit nur einem Nagel ans Kreuz geschlagen wurden



Die Flohfalle ist ein einfach bis kompliziert gefertigter Gegenstand aus unterschiedlichstem Material, mit denen Flöhe und andere Sorten von Ungeziefer gefangen und abgetötet werden können. In solchen Flohfallen gab es meistens noch einen Zapfen zum Reinschieben eines kleinen und blutgetränkten Tuches und eines Klebstoffs, der die Flöhe anlocken sollten. Durch die Aufnahme des Blutes wurden die Flöhe so dick, das sie nicht mehr durch die klein gearbeiteten Schlitze passten und in der Flohfalle festklebten. Eine Flohfalle in diesem Format konnte ins Bett gelegt werden, es gab noch kleinere, die um den Hals und am Dekolleté getragen werden konnten. Diese Flohfalle ist nicht aus Elfenbein, sondern aus Bein gedrechselt, was aufgrund der Verarbeitung und an der Maserung gut zu erkennen ist.



Bein: Bezeichnung für Knochen, zählt zu den ältesten Werkstoffen für künstlerisch gestaltete Gegenstände



Die Flohfalle mit einer modernen Ornamentik aus der Zeit um 1900 sowie das kleine Kruzifix aus Elfenbein sind interessante Objekte aus vergangenen Zeiten.

Bildquelle: ZDF/Frank Dicks