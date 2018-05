Objekte im Schloss vom 13. Juli 2017

Bei dem mitgebrachten Mantel handelt es sich um den Originalmantel von Inspektor Columbo aus der gleichnamigen amerikanischen Krimiserie. Im Jahr 1976 veranstaltete die Fernsehzeitschrift "Bild und Funk" ein Preisausschreiben, bei dem dieser Mantel der Gewinn war.



"Columbo" (US-Krimiserie): Peter Falk verkörperte zwischen 1968 bis 2003 den nur scheinbar zerstreuten Inspektor Columbo



Im Futter des Mantels befindet sich ein aufgenähtes Schildchen mit der Unterschrift von Peter Falk und dem Text "BAMBI 1976" for BILD UND FUNK the Coat from "Columbo" yours - Peter Falk.



Aufgrund der langjährigen Erfolgsserie dürfte dieser Mantel einer von mehreren Mänteln von Columbo gewesen sein. Mit großer Wahrscheinlichkeit standen dem Hauptdarsteller während der Aufzeichnungen eine gewisse Anzahl von gleichen Modellen zur Verfügung.



Der qualitativ hochwertige Trenchcoat ist eine kostbare Rarität, die von einem spanischen Hersteller stammt, handgenäht und mit der Original-Unterschrift von Peter Falk versehen ist.



Bildquelle: ZDF/Frank Dicks