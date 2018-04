Objekte im Schloss vom 15. Juni 2017

Dieser skurille Roller mit dem Aufdruck "Heico" ist ein äußerst seltenes Exemplar, das aber in der Vergangenheit offensichtlich häufig benutzt wurde. Der Tretroller könnte sowohl aufgrund der Geschichte als auch der Gestaltung und der Verarbeitung gut aus der Zeit um 1953 stammen.



Das Besondere an der Rarität ist der Beiwagen mit einem eigenen Tretlager. Primär wird der Roller durch einen Wippmechanismus am Schwungrad angetrieben. Um die Geschwindigkeit zu erhöhen, tritt der Beifahrer in die Pedale.



Insgesamt befindet sich der Tretroller in einem sehr bespielten Zustand. Dennoch handelt es sich bei dieser Rarität um einen schönen und immer noch funktionstüchtigen Tretroller mit Beiwagen.



Bildquelle: ZDF/Frank Dicks