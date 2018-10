Objekte im Schloss vom 17. Oktober 2018

Der ungewöhnlich pompös gestaltete Tisch mit drei Beinen ist mit einer reich verzierten runden Tischplatte versehen, die im oberen Kreis mit sich sehr ähnelden Frauenportraits verziert ist, was darauf hindeutet, dass es sich hier um keine originale Portraitmalerei handelt. Die Ähnlichkeit des Malstil könnte auf einen bestimmten Maler hinweisen, oder auch wie hier auf eine spezielle Manufaktur und zwar die Firma Franz Dörfl, die in der Zeit von 1875 bis 1930 solche Waren produziert hat. Franz Dörfl spezialiserte sich dabei auf Porzellanmalerei in Form von Portraits auf Tellern, Vasen oder anderen Objekten, bei deren Anfertigung er auch mit anderen Manufakturen zusammenarbeitete, was auch bei diesem Tischchen gut zu erkennen ist. Hier handelt es sich wohl um einen Mustertisch, der die fachliche Qualifikation einer auftraggebenen Firma präsentieren sollte. Bei den Frauenportraits handelt es sich hauptsächlich um bekannte Frauen adeliger Herkunft, die sogenannten Salonieren, die feine Salons führten, bei denen es sich um beliebte gesellschaftlilche Treffpunkte in den Bereichen Literatur und Kunst, aber auch Politik und Wissenschaft handelte, etwa vergleichsweise den heutigen Charitiy-Damen.



In der Mitte befindet sich das Hauptportrait mit der Darstellung der Frau des Duke of Devonshire, mit der rückseitigen Aufschrift "Devonshire" sowie das Wiener Bindenschild mit der Angabe "Austria", in der sich das Kürzel von Franz Dörfl befindet, der dieses Zeichen ab 1902 verwendet hat, was wiederum für eine Herstellungszeit von 1902 bis circa 1930 steht. Der aus Weichholz einfach gefertigte Tisch befindet sich insgesamt in einem recht guten Zustand. Bei diesem kleinen und außergewöhnlichem Ziertisch mit insgesamt 16 Einzelportraits handelt es sich um ein ganz besonders interessantes und dekoratives Unikat.



Bildquelle: ZDF/Frank Dicks