Objekte im Schloss vom 19. Dezember 2018

Bei diesem farbenfrohen Objekt handelt es sich um eine guillochierte und mit feinen Handbemalungen gefertigte Vasenuhr, deren Deckel mit Punzen versehen ist, unter anderem eine 935er Silberpunze. So besteht das Grundmaterial des Deckels, des Gehäuses und der Fußes aus Silber, das sogar teilweise vergoldet ist. Sehr schön ist auch die Miniaturmalerei mit der Darstellung elegant gekleideter und stolz wirkender Damen, die sich in unterschiedlichen Posen in der Natur bewegen. Auf dem Sockel befinden sich Abbildungen von handbemalten Putten. Aufgrund der Gestaltung werden diese Stücke auch Vasenuhren genannt, deren Idee auf eine Anregung von Madame de Pompadour zurückgeht. Hier wurde das Zifferblatt kranzförmig mit einer Markierung zum Ablesen der Uhrzeit um die Uhr herum gebaut, das einfache Taschen-Uhrwerk dagegen mit einer Zylinderhemmung und einer Drehscheibe innen installiert. Die Silberpunze in Verbindung mit der Wiederhopf-Marke spricht für eine Herstellung in Wien in der Zeit um 1922 bis circa 1925. Leider geben weitere unleserliche Punzen keine Information über den Hersteller. Außer einigen beriebenen Stellen an der Vergoldung und am Silber befindet sich die Oberfläche der Emaillearbeit in einem nahezu perfekten Erhaltungszustand.



Die wunderschön gefertigte und fast hundert Jahre alte Vasenuhr aus Österreich aus Silber und Emaille ist ein äußerst feines und seltenes Prunkstück.

Bildquelle: ZDF/Frank Dicks