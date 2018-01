Objekte im Schloss vom 2. November 2017

Schauspielerin Katja Flint hat etwas ganz Besonderes mitgebracht. Neben einem Goldenen Ring von Marlene Dietrich bietet sie noch ein Bild mit einer Fotografie und Unterschrift von Marlene Dietrich an.



Marlene Dietrich (1901 - 1992) war eine erfolgreiche deutsche Schauspielerin und Sängerin. Sie gilt als Hollywood- und Stilikone und ist eine der wenigen deutschsprachigen Künstlerinnen des 20. Jahrhunderts, die auch international Ruhm erlangten. Das American Film Institute wählte sie 1999 unter die 25 größten weiblichen Leinwandlegenden aller Zeiten.



Beide Objekte stammen aus der Nachlass-Auktion von Marlene Dietrich, die 1997 in Los Angeles von Sotheby's organisiert wurde.



Die Original-Fotografie aus den 30er Jahren wurde von William Walling Jr. gemacht, einem bekannten Hollywood-Fotografen, der die damaligen Stars fotografieren durfte. Das Foto dürfte circa in den Jahren 1933 bis 1934 aufgenommen worden sein und Marlene Dietrich hatte schon den "Shanghai Express" (1932) gedreht.



"Shanghai Express" (1932): US-amerikanischer Film von Josef von Sternberg, wurde einer der größten Filmerfolge für Marlene Dietrich



Die vorliegende Fotografie stammt allerdings nicht aus den 30er Jahren, hier handelt es sich vielmehr um ein unlimitiertes und später aufgelegtes Exemplar, also ein Poster. Die scheinbare Original-Unterschrift ist ein Druck.



Der Ring in der Gestaltung eines Bandrings ist nicht geschmiedet, sondern eher ein leichter Guss, der innen hohl und in 585er Gold gearbeitet ist. Der Ring ist mit Diamanten im Princess-Schliff besetzt, wobei dieser Schliff eigentlich erst seit den letzten zehn bis 15 Jahren in Mode gekommen ist. Somit könnte dieser Ring frühestens aus der Zeit um 1965 stammen. Der Steine dürften insgesamt eine Karatzahl von circa sieben Karat haben, die Reinheit ist nicht so gut und es sind Einschlüsse zu erkennen. Deshalb dürfte es sich hier auch um Piqué-Steine handeln, entweder Piqué I oder Piqué II.



Piqué I bis III: bezeichnet die Reinheit eines Diamanten, Piqué III steht für den niedrigsten Reinheitsgrad



Auf alle Fälle ein toller und wertvoller Ring und ein schönes Poster des berühmten Weltstars Marlene Dietrich.

Bildquelle: ZDF