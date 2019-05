Der pompöse weiße Porzellanleuchter stammt aus der Porzellanmanufaktur Potschappel Dresden, die 1872 von dem Porzellanmaler Carl-Johann-Gottlieb Thieme in Potschappel gegründet wurde. Diese Manufaktur ist bekannt für ihre Wiederholung von barocken und rokokoartigen Formen. So wirkt auch das mit korbartigen Durchbrechungen vorliegende Stück mit seinen Rocaillen- und Blumenverzierungen rokokoartig. Dieser neutral in weiß gehaltene Leuchter mit gelblichen und gräulichen Farbnuancen war für eine spätere fremde Bemalung zum Verkauf vorgesehen und befindet sich damit in einem nicht fertigen Zustand. Potschappel hat diese Weißware zwar gefertigt und veräußert, aber auch nach Russland und Italien exportiert, wo die Bemalung stattfand und die entsprechenden Firmenlogos angebracht wurden.



Der Leuchter mit originaler Verkabelung spricht aber deutlich für eine Herstellungszeit im 20. Jahrhundert, circa in den Jahren zwischen 1920 bis 1930, wofür auch die neuere Technik mit einer Metallummantelung spricht. Bis auf einige Beschädigungen und nicht geprüfter Verkabelung ist der überholungsbedürfte weiße Porzellanleuchter aus bekannter Manufaktur aber immer noch ein richtig schönes und prunkvolles Dekorationsobjekt, das auch in weiß sehr gut aussieht.