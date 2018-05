Objekte im Schloss vom 31. Mai 2018

Dieses sogenannte Lampophon demonstriert ganz klar, wie schon in den 20er Jahren versucht wurde, Technik in Möbel zu integrieren. Dabei wurde der stromangetriebene Plattenspieler in eine Stehlampe eingebaut, die hier aufgrund fehlender Marken oder Schildchen keinem Hersteller zuzuordnen ist. Da aber der Tonarm mit "Made in England" gemarkt ist, könnte ebenfalls das etwas pompös wirkende Gestell aus der Art Déco-Zeit der 20er Jahre auch von dort stammen.



Unter dem Plattenteller aus geprägtem Messing mit schön gestalteten Motiven im arabischen Stil befindet sich die eigentliche Lampe. Mit dem oben angebrachten Deckel, der eine sehr edle Außen- und Innenbespannung aus besticktem Seidenstoff aufweist, kann das Gerät komplett geschlossen werden. Die hier verwendete Technik zeugt von guter Qualität, wobei Tonarm und Schalter schon aus Bakelit hergestellt sind.



Bakelit: 1905 von Leo H. Baekeland entwickelt, erster vollsynthetischer, industriell produzierter Kunststoff



Der Grund für die Herstellung dieses Kombinationsgeräts beruht unter anderem darauf, dass sich in den damaligen Zimmern nur wenige Steckdosen befanden und der Tatsache, dass die Stromrechnung damals nach der Anzahl der vorhandenen Steckdosen erfolgte und nicht am Stromverbrauch. So konnte, wie hier, nur eine Steckdose zwei unterschiedliche Apparate mit Strom versorgen.



Diese funktionstüchtige Kuriosität und Rarität ist ein absolutes Liebhaberstück, das mit den aktuell wiederbelebten Schallackplatten sehr gefragt sein dürfte.

Bildquelle: ZDF/Frank Dicks