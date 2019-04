Objekte vom 1. April 2019

Der vorgestellte Feuerzeugautomat wurde in den 70er Jahren bis vermutlich noch in die 80er Jahre von der Firma R. Seipel & Co. in Stuttgart, baugleich mit den PEZ-Automaten, hergestellt. Dass es kein sehr alter Automat ist, sieht man an der Gestaltung des Feuerzeugs. Nach Einwurf von einer D-Mark, wurde der Mechnismus in Gang gesetzt, nachdem man auf der Vorderseite am Griff zog, ließ sich ein Gasfeuerzeug entnehmen und im Inneren rutschte ein weiteres an seinen Platz. Die Plakette des Automatenherstellers befindet sich auf der Unterseite und nicht, wie heute üblich, an der Seite des Geräts.



Der Automat wurde in Kneipen oder anderen Lokalen aufgehängt, die Kneipenbesitzer bekamen dafür eine Provision. Um den vorgestellten Automaten heute zu benutzen, müsste er auf Euromünzen umgebaut werden. Außerdem wurde das Schloss an der Seite aufgebohrt, weil der Schlüssel fehlt. Das Objekt ist für Sammler nicht interessant, da die Logos nur aufgeklebt und nicht lackiert sind. Interessanter wäre der Automat, wenn er Süßigkeiten oder Kondome auswerfen würde, nur für Feuerzeuge lohnt sich der Aufwand nicht.