Objekte vom 1. August 2018

Das stattliche und beschaulich wirkende Gemälde mit der Darstellung eines Fischer beim Flicken eines Fischernetzes zeugt von qualitativ guter Ausführung und Farbigkeit. Das mit "C. Schmitz Bleis" signierte Bild weist auf den Maler Carl Schmitz (1877 - 1943) hin, der an der Düsseldorfer Kunstakademie studiert hat. Aufgrund häufiger Studienreisen ins holländische Volendam, einer Gemeinde am Ijsselmeer, stammen viele seiner Motive aus dieser Gegend. Auch die hier dargestellte Stubenszene mit einem Fischer in üblicher Fischertracht und den blauweißen Wandfliesen aus Delfter Porzellan dürften eine Inspiration von dort sein und circa auf die Zeit um 1920 bis 1930 datiert werden.



Delfter Porzellan: seit dem 17. Jahrhundert in der niederländischen Stadt "Delft" hergestellte, zinnlasierte Keramik



Dieses stimmungsvolle Gemälde mit den typischen Motiven und dem großen und glänzenden Messingkrug rechts unten war ein sehr erfolgreiches Bild des Künstlers, dass er auch häufig in unterschiedlichsten Formaten gemalt hat. Das Originalbild, Öl auf Leinwand, aber ohne Originalrahmen, bedarf zwar einer Reinigung, befindet sich aber ansonsten in einem tadellosen Zustand.